Гретцки уверен, что Овечкин побьет его рекорд в НХЛ
Знаменитый канадский хоккеист Уэйн Гретцки выразил уверенность, что Александр Овечкин со временем побьет его рекорд по результативности в Национальной хоккейной лиге. Такой комментарий форвард дал порталу Russian machine never breaks после очередного успеха россиянина.
Овечкина признали первой звездой игрового дня 6 ноября в НХЛ. Нападающий Washington Capitals в ночь на четверг по московскому времени забросил шайбу в пятом матче подряд в ходе игры с Nashville Predators, а также отдал голевую передачу. «Вашингтон» победил в домашней встрече 3:2.
На счету 37-летнегео Александра Овечкина стала 861 шайба в регулярном чемпионате НХЛ. Уэйн Гретцки за свою карьеру забросил 894 шайбы. Один из самых известных спортсменов XX века назвал россиянина «отличным игроком на протяжении многих лет». Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», канадец завершил спортивную карьеру в апреле 1999 года в возрасте 38 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru