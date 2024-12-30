Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 24 шайб

Выступающий за «Вашингтон Кэпиталз» форвард забил одну шайбу, которая стала для него 870-й в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Таким образом до рекорда Гретцки Овечкину осталось 24 шайбы.

Отметим, что данный матч, прошедший в Детройте, столичный клуб проиграл со счётом 4:2.

Ранее портал Sport24 назвал Овечкина самым успешным российским спортсменом 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».