Цена билетов на матчи НХЛ выросла вдвое в преддверии рекорда Овечкина по голам
Билеты на матчи НХЛ с участием Александра Овечкина выросли в цене практически в два раза из-за приближающегося рекорда по голам российского спортсмена. Об этом сообщили в The Washington Times.
Как сообщает издание, российский нападающий, вероятно, побьет рекорд до окончания регулярного сезона в апреле.
Билеты на тот матч, где будет заброшена решающая шайба, могут стать самыми дорогими за всю историю НХЛ, превысив отметку в 700–800 долларов.
Ранее спортивный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы Овечкина, в беседе с НСН отметил, что хоккеиста отличает ответственный подход к делу и неизменное трудолюбие.
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