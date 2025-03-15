Цена билетов на матчи НХЛ выросла вдвое в преддверии рекорда Овечкина по голам

Как сообщает издание, российский нападающий, вероятно, побьет рекорд до окончания регулярного сезона в апреле.

Билеты на тот матч, где будет заброшена решающая шайба, могут стать самыми дорогими за всю историю НХЛ, превысив отметку в 700–800 долларов.

Ранее спортивный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы Овечкина, в беседе с НСН отметил, что хоккеиста отличает ответственный подход к делу и неизменное трудолюбие.

