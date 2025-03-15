Цена билетов на матчи НХЛ выросла вдвое в преддверии рекорда Овечкина по голам

Билеты на матчи НХЛ с участием Александра Овечкина выросли в цене практически в два раза из-за приближающегося рекорда по голам российского спортсмена. Об этом сообщили в The Washington Times.

Овечкин сообщил, что планирует вернуться в московское «Динамо»

Как сообщает издание, российский нападающий, вероятно, побьет рекорд до окончания регулярного сезона в апреле.

Билеты на тот матч, где будет заброшена решающая шайба, могут стать самыми дорогими за всю историю НХЛ, превысив отметку в 700–800 долларов.

Ранее спортивный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы Овечкина, в беседе с НСН отметил, что хоккеиста отличает ответственный подход к делу и неизменное трудолюбие.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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