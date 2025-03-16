Овечкин сократил отставание от Гретцки до семи голов

Российский хоккеист, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги за всю историю до семи голов.

Цена билетов на матчи НХЛ выросла вдвое в преддверии рекорда Овечкина по голам

Спортсмен отметился заброшенной шайбой в матче против «Сан-Хосе Шаркс». 39-летний россиянин довел общее число своих голов в чемпионатах до 887.

Ранее Овечкин сообщил, что планирует вернуться в московское «Динамо», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпортХоккейАлександр Овечкин

Горячие новости

Все новости

партнеры