Овечкин сократил отставание от Гретцки до семи голов
16 марта 202507:31
Российский хоккеист, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги за всю историю до семи голов.
Спортсмен отметился заброшенной шайбой в матче против «Сан-Хосе Шаркс». 39-летний россиянин довел общее число своих голов в чемпионатах до 887.
Ранее Овечкин сообщил, что планирует вернуться в московское «Динамо», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru