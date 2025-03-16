Овечкин сократил отставание от Гретцки до семи голов

Российский хоккеист, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги за всю историю до семи голов.