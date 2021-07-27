Александр Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтон Кэпиталз»

Российский хоккеист Александр Овечкин и клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» подписали новый контракт, сообщает пресс-служба команды.

Новое соглашение со столичным клубом рассчитано на 5 лет, в год нападающий будет получать порядка 9,5 миллиона долларов (более 700 миллионов рублей).

Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года, за исключением локаута в НХЛ в сезоне 2012/2013, когда форвард играл за московское «Динамо». В составе столичной команды россиянин в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее гол Александра Овечкина, который он забил в матче против «Феникса» в январе 2006 года, был признан самым красивым в XXI веке по версии Sportsnet, сообщает «Свободная пресса».

