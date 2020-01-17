Овечкин сделал хет-трик в матче НХЛ

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин помог своей команде обыграть «Нью-Йорк Девилс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Капитан «Кэпиталс» забросил три шайбы, его команда победила со счетом 5:2.

Это 25-й хет-трик Овечкина за его карьеру в НХЛ. По этому показателю он девятый в лиге. Столько же хет-триков у Си Деннени.

У Овечкина уже 31 гол в текущем сезоне. За свою карьеру в НХЛ россиянин сделал 689 точных бросков, и в скором времени может перегнать канадца Марио Лемье, который является десятым в истории лиги по результативности (690).

