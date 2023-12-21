Илья Ковальчук провел первую тренировку после возвращения в «Спартак»
Нападающий Илья Ковальчук провёл первую ледовую тренировку после возвращения в ХК «Спартак», сообщает пресс-служба команды.
Столичный клуб опубликовал несколько фотографий, на которых запечатлены игроки, готовящиеся к «Народным гуляньям». На одном из снимков можно увидеть 40-летнего форварда.
Контракт с «красно-белыми» Ковальчук подписал в начале декабря. Вероятно, что дебют опытного хоккеиста состоится именно в рамках «Народных гуляний» - 22 декабря «Спартак» сыграет против минского «Динамо», а 24 декабря – против китайского «Куньлунь Ред Стар».
Ранее главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что национальная команда Китая отказалась от участия в Кубке Первого канала из-за запрета от министерства спорта КНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru