Илья Ковальчук провел первую тренировку после возвращения в «Спартак»

Нападающий Илья Ковальчук провёл первую ледовую тренировку после возвращения в ХК «Спартак», сообщает пресс-служба команды.

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Столичный клуб опубликовал несколько фотографий, на которых запечатлены игроки, готовящиеся к «Народным гуляньям». На одном из снимков можно увидеть 40-летнего форварда.

Контракт с «красно-белыми» Ковальчук подписал в начале декабря. Вероятно, что дебют опытного хоккеиста состоится именно в рамках «Народных гуляний» - 22 декабря «Спартак» сыграет против минского «Динамо», а 24 декабря – против китайского «Куньлунь Ред Стар».

Ранее главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что национальная команда Китая отказалась от участия в Кубке Первого канала из-за запрета от министерства спорта КНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: facebook.com/KHL.ru
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