Илья Ковальчук провел первую тренировку после возвращения в «Спартак»

Столичный клуб опубликовал несколько фотографий, на которых запечатлены игроки, готовящиеся к «Народным гуляньям». На одном из снимков можно увидеть 40-летнего форварда.

Контракт с «красно-белыми» Ковальчук подписал в начале декабря. Вероятно, что дебют опытного хоккеиста состоится именно в рамках «Народных гуляний» - 22 декабря «Спартак» сыграет против минского «Динамо», а 24 декабря – против китайского «Куньлунь Ред Стар».

Ранее главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что национальная команда Китая отказалась от участия в Кубке Первого канала из-за запрета от министерства спорта КНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».