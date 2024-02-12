Александр Овечкин установил новый абсолютный рекорд в НХЛ
Капитан команды «Вашингтон Кэпиталс» Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин забивает в пяти матчах подряд и возвращает былую результативность, пишет газета «Известия».
Отмечается, что Овечкин забивал «Далласу», «Бостону», Флориде», «Ванкуверу» и «Монреалю». До рекорда канадца Уэйна Гретцки россиянину осталось забросить 59 шайб.
Кроме того, Овечкин установил новый рекорд НХЛ, поразив пустые ворота в 57-й раз. На счету Гретцки - 56 таких шайб.
На сегодняшний день Овечкин находится на втором месте в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пентагон заявил о возвращении Остина к работе во вторник
- Politico: жители ФРГ перестали воспринимать РФ как главную угрозу
- СМИ: в московском кафе мигранты устроили драку со стрельбой
- Александр Овечкин установил новый абсолютный рекорд в НХЛ
- Глава МИД Польши предложил создать оборонный союз в рамках ЕС
- Журналист Карлсон обвинил Байдена в некомпетентности
- Житель Владикавказа выпил уксус под видом минеральной воды
- Польские фермеры заблокировали пять КПП на границе с Украиной
- В Сети появился сериал, в котором перед смертью снялся танцор Пухляш
- ARD: более 400 дел против россиян по поводу допинга закрыты без обвинений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru