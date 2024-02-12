Александр Овечкин установил новый абсолютный рекорд в НХЛ

Капитан команды «Вашингтон Кэпиталс» Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин забивает в пяти матчах подряд и возвращает былую результативность, пишет газета «Известия».

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Отмечается, что Овечкин забивал «Далласу», «Бостону», Флориде», «Ванкуверу» и «Монреалю». До рекорда канадца Уэйна Гретцки россиянину осталось забросить 59 шайб.

Кроме того, Овечкин установил новый рекорд НХЛ, поразив пустые ворота в 57-й раз. На счету Гретцки - 56 таких шайб.

На сегодняшний день Овечкин находится на втором месте в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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