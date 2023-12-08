Овечкин первым из россиян набрал 1500 очков в НХЛ
Выступающий за «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин стал первым российским хоккеистом, набравшим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 1500 очков (гол+пас).
Очередной рубеж покорился нападающему в матче регулярного чемпионата против «Даллас Старс», в котором он отдал голевую передачу. Правда это не помогло столичному клубу. «Вашингтон Кэпиталс» уступили по буллитам 4:5. При этом россиянин не реализовал свой бросок.
Отметим, что Овечкин стал 16-м игроком в истории НХЛ, набравшим за карьеру 1500 очков, и пятым, кто добился такого результата, выступая за одну команду.
Ранее Овечкин заявил, что он, а также нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, спасли НХЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru