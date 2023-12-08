Овечкин первым из россиян набрал 1500 очков в НХЛ

Очередной рубеж покорился нападающему в матче регулярного чемпионата против «Даллас Старс», в котором он отдал голевую передачу. Правда это не помогло столичному клубу. «Вашингтон Кэпиталс» уступили по буллитам 4:5. При этом россиянин не реализовал свой бросок.

Отметим, что Овечкин стал 16-м игроком в истории НХЛ, набравшим за карьеру 1500 очков, и пятым, кто добился такого результата, выступая за одну команду.

Ранее Овечкин заявил, что он, а также нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, спасли НХЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

