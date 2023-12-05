Фетисов объяснил психологическим давлением безголевую серию Овечкина

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов объяснил серьезным психологическим давлением безголевую серию нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Овечкин забросил 825-ю шайбу в матчах регулярного чемпионата НХЛ

По мнению олимпийского чемпиона, слишком активно обсуждается игра Овечкина и рекорда легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Фетисов пожелал российскому хоккеисту удачи.

Напомним, «Вашингтон Кэпиталс» уступил команде «Аризоне Койотис» со счетом 0:6 в ночь на 5 декабря. Овечкин не отличился результативными действиями в седьмом матче подряд впервые с весны 2017 года.

Ранее Овечкин заявил, что он, а также нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби спасли Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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