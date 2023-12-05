Фетисов объяснил психологическим давлением безголевую серию Овечкина

По мнению олимпийского чемпиона, слишком активно обсуждается игра Овечкина и рекорда легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Фетисов пожелал российскому хоккеисту удачи.

Напомним, «Вашингтон Кэпиталс» уступил команде «Аризоне Койотис» со счетом 0:6 в ночь на 5 декабря. Овечкин не отличился результативными действиями в седьмом матче подряд впервые с весны 2017 года.

Ранее Овечкин заявил, что он, а также нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби спасли Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

