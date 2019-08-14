Овечкин открывает хоккейную академию в Подмосковье

Нападающий сборной России по хоккею и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин откроет хоккейную академию в Балашихе, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня». Церемония открытия состоится 15 августа.

Как рассказал сам хоккеист, выбор места для академии неслучайно пал на Балашиху. По его словам, именно здесь уже базируется клуб «Авангард».

«Да и давние традиции подмосковного хоккея хорошо известны. Надеюсь, в этих стенах удастся воспитать много сильных игроков, которые смогут проявить себя, в том числе, и в российской сборной», — заявил Овечкин.

Добавим, тренироваться в академии, которая станет региональным филиалом «Авангарда», смогут около 400 юных хоккеистов от 5 до 17 лет. Старшим тренером в заведении станет Геннадий Курдин. В его послужном списке воспитание таких звёзд российского хоккея, как Никита Кучеров и Никита Гусев.

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