Овечкин объяснил отказ от участия в Матче всех звезд НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин, который выступает за «Вашингтон Кэпиталз», объяснил свой отказ от участия в Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года. Официальные объяснения форварда опубликованы на официальном сайте НХЛ.

Овечкин отказывается от участия в мероприятии второй год подряд, несмотря на то, что был выбран болельщиками капитаном дивизиона Метрополитан на Матч звезд НХЛ уже в третий раз.