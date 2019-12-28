Овечкин объяснил отказ от участия в Матче всех звезд НХЛ
Российский хоккеист Александр Овечкин, который выступает за «Вашингтон Кэпиталз», объяснил свой отказ от участия в Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года. Официальные объяснения форварда опубликованы на официальном сайте НХЛ.
Овечкин отказывается от участия в мероприятии второй год подряд, несмотря на то, что был выбран болельщиками капитаном дивизиона Метрополитан на Матч звезд НХЛ уже в третий раз.
«Прежде всего, спасибо болельщикам за то, что проголосовали за меня (как за капитана). Это трудное решение, но я должен прислушиваться к своему телу. Я должен подготовиться ко второй половине сезона. Очевидно, это тяжело - быть капитаном и пропустить Матч звезд НХЛ, но я должен сделать то, что лучше для меня и для моей команды», - пояснил Овечкин.
Напомним, Матч всех звезд НХЛ-2020 запланирован на 25 января в Сент-Луисе. В течение 15 сезонов в НХЛ Овечкин участвовал в мероприятии семь раз, отмечает РИА Новости.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Додон назвал особенность характера Путина
- Россия начала серийное производство комплекса с блоком «Авангард»
- Депутат рассказал, как Россия ответит на информационную атаку против Минобороны
- Пушков отверг улучшение отношений между Россией и США после новых санкций
- В ООН поддержали российскую резолюцию о борьбе с киберпреступностью