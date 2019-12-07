Овечкин пошутил об уходе на пенсию

Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что завершит спортивную карьеру, если превзойдет канадского нападающего Уэйна Грецки.

Отвечая на вопрос телеведущей программы ESPN In The Crease, что будет, если он обновит рекорд по голам в регулярном чемпионате НХЛ, Овечкин пошутил: «Вероятно, после этого вы больше не увидите меня на льду. Это будет моментальный уход на пенсию».

Канадец Уэйн Грецки за свою карьеру в НХЛ забросил соперникам 894 шайбы. У Овечкина пока 678 голов в сильнейшей лиге мира. Российский нападающий - второй хоккеист в истории НХЛ, которому удалось забросить более 675 шайб, не достигнув 35-летнего возраста.

