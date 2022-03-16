Овечкин обогнал Ягра в списке лучших бомбардиров НХЛ

В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» выступающий за «Вашингтон Кэпиталз» россиянин забросил свою 767-ю шайбу за карьеру в НХЛ и обошёл по этому показателю чешского хоккеиста Яромира Ягра.

Кроме того, Овечкин стал лучшим европейским снайпером в истории лиги.

Следующая цель россиянина - Горди Хоу, на счету которого 801 шайба. Возглавляет рейтинг Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.

Ранее Ягр выразил уверенность, что Овечкин побьёт рекорд канадца Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ, сообщает RT.

