Овечкин обогнал Ягра в списке лучших бомбардиров НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин стал третьим в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю.

Овечкин стал шестым в истории НХЛ по числу хет-триков

В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» выступающий за «Вашингтон Кэпиталз» россиянин забросил свою 767-ю шайбу за карьеру в НХЛ и обошёл по этому показателю чешского хоккеиста Яромира Ягра.

Кроме того, Овечкин стал лучшим европейским снайпером в истории лиги.

Следующая цель россиянина - Горди Хоу, на счету которого 801 шайба. Возглавляет рейтинг Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.

Ранее Ягр выразил уверенность, что Овечкин побьёт рекорд канадца Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ, сообщает RT.

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ТЕГИ:НХЛХоккейАлександр Овечкин
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