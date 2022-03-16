Овечкин обогнал Ягра в списке лучших бомбардиров НХЛ
Российский хоккеист Александр Овечкин стал третьим в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю.
В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» выступающий за «Вашингтон Кэпиталз» россиянин забросил свою 767-ю шайбу за карьеру в НХЛ и обошёл по этому показателю чешского хоккеиста Яромира Ягра.
Кроме того, Овечкин стал лучшим европейским снайпером в истории лиги.
Следующая цель россиянина - Горди Хоу, на счету которого 801 шайба. Возглавляет рейтинг Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.
Ранее Ягр выразил уверенность, что Овечкин побьёт рекорд канадца Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru