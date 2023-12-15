Овечкин не забил в 11 матчах подряд и установил личный антирекорд в НХЛ
Выступающий за хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин установил новый личный антирекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В очередном матче регулярного чемпионата столичная команда по буллитам проиграла «Филадельфии Флайерз» со счётом 4:3.
Российский хоккеист снова не смог поразить ворота соперника. Таким образом безголевая серия Овечкина достигла 11 матчей подряд. В последний раз нападающий не забивал на протяжении 10 игр в 2017 году.
Ранее депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов объяснил безголевую серию Овечкина серьёзным психологическим давлением, сообщает RT.
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