Дети Овечкина объявили его выход на лед перед игрой с «Питтсбургом»

Сыновья российского игрока клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина объявили выход спортсмена на лед перед первым домашнем матчем команды в рамках регулярного чемпионата.

Дети хоккеиста Илья и Сергей сообщили о выходе на площадку Овечкина - капитана «Вашингтона» под номером 8. Игрок появился на льду под овации болельщиков.

В первом домашнем матче текущего сезона НХЛ «Вашингтон» встретился с «Питтсбург Пингвинз» и одержал победу со счетом 5:3.

Ранее Александр Овечкин объявил, что сезон 2026–2027 станет для него последним в НХЛ. Россиянин играет за «Вашингтон» с 2005 года, напоминает 360.ru.

