Дети Овечкина объявили его выход на лед перед игрой с «Питтсбургом»
Сыновья российского игрока клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина объявили выход спортсмена на лед перед первым домашнем матчем команды в рамках регулярного чемпионата.
Дети хоккеиста Илья и Сергей сообщили о выходе на площадку Овечкина - капитана «Вашингтона» под номером 8. Игрок появился на льду под овации болельщиков.
В первом домашнем матче текущего сезона НХЛ «Вашингтон» встретился с «Питтсбург Пингвинз» и одержал победу со счетом 5:3.
Ранее Александр Овечкин объявил, что сезон 2026–2027 станет для него последним в НХЛ. Россиянин играет за «Вашингтон» с 2005 года, напоминает 360.ru.
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