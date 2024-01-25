Овечкин и Кузнецов стали худшими игроками «Вашингтона»

В сезоне 2023/2024 капитан отыгрывает с показателем полезности «-15», при этом еще один нападающий «Столичных» Евгений Кузнецов имеет показатель «-13» - второй худший результат в клубе.

В прошедшем матче против «Колорадо Эвеланш» Овечкин продолжил безголевую серию, которая на данный момент составляет уже восемь игр. В общей сложности Овечкин провел 43 матча в «регулярке», где забросил 8 шайб и отдал 21 голевую передачу.

38-летний хоккеист находится на втором месте среди снайперов НХЛ с 830 голами, отставание от лидера Уэйна Гретцки составляет 64 шайбы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

