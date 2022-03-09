Овечкин догнал Ягра в списке лучших бомбардиров НХЛ
Российский хоккеист Александр Овечкин вошёл в ТОП-3 лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю.
В матче против «Калгари Флэймз» выступающий за «Вашингтон Кэпиталз» россиянин оформил дубль, забросив свои 765-ю и 766-ю шайбу за карьеру в НХЛ. По этому показателю Овечкин догнал чешского хоккеиста Яромира Ягра.
На втором месте в списке бомбардиров НХЛ находится Горди Хоу, забросивший 801 шайбу, возглавляет рейтинг Уэйн Гретцки, забивший 894 шайбы.
Ранее Ягр выразил уверенность, что Овечкин побьёт рекорд канадца Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ, сообщает RT.
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