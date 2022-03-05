«Вашингтон» усилил охрану капитану команды Александру Овечкину
5 марта 202222:59
Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» усилило охрану капитана команды россиянина Александра Овечкина. Об этом сообщает «Интерфакс».
Менеджер клуба Брайан Маклеллан заявил, что на спортсмена ведется давление из США, России, от разных людей. Таким образом, клуб старается оказать поддержку Овечкину, заявил Маклеллан.
Ранее Овечкин публично выразился по поводу военной операции на Украине. Он призвал к скорейшему миру.
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5 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru