«Вашингтон» усилил охрану капитану команды Александру Овечкину

Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» усилило охрану капитана команды россиянина Александра Овечкина. Об этом сообщает «Интерфакс».

Менеджер клуба Брайан Маклеллан заявил, что на спортсмена ведется давление из США, России, от разных людей. Таким образом, клуб старается оказать поддержку Овечкину, заявил Маклеллан.



Ранее Овечкин публично выразился по поводу военной операции на Украине. Он призвал к скорейшему миру.



