Отстраненный арбитр Василий Казарцев сможет вернуться к судейству через год
Футбольный арбитр Василий Казарцев отстранён от профессиональной деятельности на один год. Об этом сообщает Championat.com, ссылаясь на собственные источники.
На прошлой неделе Казарцев работал на матче десятого тура чемпионата России между ЦСКА и «Краснодаром», на котором отвечал за систему видеопомощи арбитрам (VAR). В концовке той встречи случился спорный эпизод с неназначенным пенальти в ворота красно-синих. В итоге встреча завершилась вничью — 0:0.
При этом, члены экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС), включая нового руководителя департамента судейства Витора Перейру, единогласно проголосовали за то, что пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Краснодаром» стоило назначить.
А ранее в центре внимания оказался ещё один российский арбитр - Сергей Карасёв. Он судил полуфинал Лиги наций УЕФА, в котором испанцы одолели «Скуадра Адзурру» со счётом 2:1, прервав таким образом рекордную беспроигрышную серию итальянцев из 37 матчей. Карасёв на 30-й минуте показал первую желтую карточку Леонардо Бонуччи, а на 42-й капитан сборной Италии заработал второе предупреждение, и был удален с поля.
Футбольный арбитр международной категории, бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что российский арбитр вел себя на поле безукоризненно, и речи о несправедливом судействе не идёт.
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