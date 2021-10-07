Отстраненный арбитр Василий Казарцев сможет вернуться к судейству через год

Футбольный арбитр Василий Казарцев отстранён от профессиональной деятельности на один год. Об этом сообщает Championat.com, ссылаясь на собственные источники.

На прошлой неделе Казарцев работал на матче десятого тура чемпионата России между ЦСКА и «Краснодаром», на котором отвечал за систему видеопомощи арбитрам (VAR). В концовке той встречи случился спорный эпизод с неназначенным пенальти в ворота красно-синих. В итоге встреча завершилась вничью — 0:0.

При этом, члены экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС), включая нового руководителя департамента судейства Витора Перейру, единогласно проголосовали за то, что пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Краснодаром» стоило назначить.