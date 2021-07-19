Отстраненных из-за допинга российских пловцов допустили до Олимпиады

Российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев смогут выступать в составе команды ОКР на Олимпиаде в Токио. Суд удовлетворил их жалобу Как напоминает Газета. Ру, наших спортсменов ранее отстраняла Международная федерация на основании материалов Всемирного антидопингового агентства, полученных из базы Московской антидопинговой лаборатории.

Дело было передано на рассмотрение в Спортивный арбитражный суд. В отличие от предыдущих лет, когда дела российских спортсменов рассматривались месяцами, постоянно переносились, перед Токийской Олимпиадой вопрос был решено оперативно. И в нашу пользу.

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что целью чиновников было «потрепать нервы» пловцам.

Заслуженный мастер спорта Вероника Андрусенко (Попова) — двукратная победительница Универсиады, действующая рекордсменка России на короткой воде на дистанции 200 м баттерфляем. Кудашев — призер чемпионатов мира и Европы, чемпион России, мастер спорта международного класса.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПлаваниеТокиоОлимпиада
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