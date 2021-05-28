Эксперт оценил экономические последствия в случае отмены Олимпиады в Токио
Стали известны последствия для экономики в случае отмены летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на кандидата экономических наук Олега Литвишко.
По его словам, затраты на проведение спортивного мероприятия, по неофициальным данным, составляют от 25 до 30 млрд долларов. «Вложив деньги в реализацию Олимпиады Япония ожидает получить экономическую, социальную и имиджевую отдачу», - сообщил он. Если Олимпиада будет отменена, то это скажется на поступлениях от реализации этого инвестиционного проекта.
При этом Литвишко не исключил, что если Олимпиада будет проведена в срок, в Японии может начаться новая волна заболеваемости коронавирусом. В этом случае возможные потери экономики от локдауна превысят 100 млрд долларов.
Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на фоне призывов к отмене Олимпиады в Токио выразил уверенность в ее безопасном проведении. Глава МОК подчеркнул, что Токио – лучшая из олимпийских столиц по уровню готовности к Играм. При этом он отметил важность вакцинирования.
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