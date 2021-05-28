Эксперт оценил экономические последствия в случае отмены Олимпиады в Токио

Стали известны последствия для экономики в случае отмены летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на кандидата экономических наук Олега Литвишко.

«Остановите Олимпиаду!» Проведение Игр в Токио под большим вопросом

По его словам, затраты на проведение спортивного мероприятия, по неофициальным данным, составляют от 25 до 30 млрд долларов. «Вложив деньги в реализацию Олимпиады Япония ожидает получить экономическую, социальную и имиджевую отдачу», - сообщил он. Если Олимпиада будет отменена, то это скажется на поступлениях от реализации этого инвестиционного проекта.

При этом Литвишко не исключил, что если Олимпиада будет проведена в срок, в Японии может начаться новая волна заболеваемости коронавирусом. В этом случае возможные потери экономики от локдауна превысят 100 млрд долларов.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на фоне призывов к отмене Олимпиады в Токио выразил уверенность в ее безопасном проведении. Глава МОК подчеркнул, что Токио – лучшая из олимпийских столиц по уровню готовности к Играм. При этом он отметил важность вакцинирования.

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ТЕГИ:СпортТокиоОлимпийские Игры
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