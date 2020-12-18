«Относимся негативно». В Кремле оценили решение CAS в отношении российского спорта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) ввести ограничения для российских спортсменов и чиновников, сообщает ТАСС.

«Конечно, мы относимся к нему негативно», - добавил Песков.

Также представитель Кремля отметил, что Россия продолжит всеми доступными средствами защищать свои интересы.

«Мы продолжим борьбу с допингом, о котором, как о самом большом зле, неоднократно говорил президент РФ в своих выступлениях», - подчеркнул Песков.

Ранее CAS запретил россиянам в течение двух лет выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом, а российских чиновников лишили возможности занимать руководящие должности в каких-либо международных спортивных федерациях.

Кроме того, высшему руководству России, в том числе президенту Владимиру Путину, запретили посещать крупные соревнования, в том числе Олимпийские и Паралимпийские игры, чемпионаты мира.

