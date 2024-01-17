Отказавшийся играть за сборную России по футболу Севикян перешел в «Ференцварош»

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян перешел в венгерский «Ференцварош». Об этом говорится в сообщении российского клуба.

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По словам гендиректора «Пари НН», Севикян настойчиво изъявлял желание перейти в другой клуб. Подробности контракта футболиста пока не раскрыты.

В августе прошлого года Севикян отказался ехать на сбор национальной команды России из-за решения выступать за сборную Армении. Спортсмен является воспитанником столичного «Локомотива».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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