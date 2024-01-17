Дзюба заявил, что после окончания карьеры может стать актером
Футболист московского «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что после окончания карьеры может стать актером или тренером, передает «Матч ТВ».
Он отметил, что попробует стать тренером или актером. По его словам, у него неплохие данные для актерской карьеры после завершения спортивной.
Ранее стало известно, что YouTube-шоу «Ну, так нельзя», которые вели нападающий «Локомотива» Артём Дзюба и экс-главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий, будет закрыто, сообщил телеграм-канал «Коммент шоу», который был организатором проекта.
Шоу Дзюбы и Слуцкого выходило с апреля. На нем обсуждались вопросы, связанные с российским и мировым футболом, гостями были известные футбольные специалисты, тренеры, скауты и игроки, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минздрав: Смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 3,3% за год
- Дзюба заявил, что после окончания карьеры может стать актером
- Российские рыбаки выловили в 2023 году более пяти миллионов тонн рыбы
- «Деньги есть?»: Путин пошутил над главой Минпромторга Мантуровым
- Губернатор Развожаев: В Севастополе объявили воздушную тревогу
- Полтонны живых раков изъяли в Астраханской области
- В Башкортостане возбудили уголовное дело по факту участия в массовых беспорядках
- В Териберке снимут сериал о спасении челюскинцев
- Профессор Ишевский заявил, что импортные яйца отличаются по вкусу от российских
- Более 10 тысяч человек захотели стать гитаристами в The Smashing Pumpkins
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru