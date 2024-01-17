Дзюба заявил, что после окончания карьеры может стать актером

Ранее стало известно, что YouTube-шоу «Ну, так нельзя», которые вели нападающий «Локомотива» Артём Дзюба и экс-главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий, будет закрыто, сообщил телеграм-канал «Коммент шоу», который был организатором проекта.

Шоу Дзюбы и Слуцкого выходило с апреля. На нем обсуждались вопросы, связанные с российским и мировым футболом, гостями были известные футбольные специалисты, тренеры, скауты и игроки, передает «Радиоточка НСН».

