Дзюба заявил, что после окончания карьеры может стать актером

Футболист московского «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что после окончания карьеры может стать актером или тренером, передает «Матч ТВ».

Он отметил, что попробует стать тренером или актером. По его словам, у него неплохие данные для актерской карьеры после завершения спортивной.

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Ранее стало известно, что YouTube-шоу «Ну, так нельзя», которые вели нападающий «Локомотива» Артём Дзюба и экс-главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий, будет закрыто, сообщил телеграм-канал «Коммент шоу», который был организатором проекта.

Шоу Дзюбы и Слуцкого выходило с апреля. На нем обсуждались вопросы, связанные с российским и мировым футболом, гостями были известные футбольные специалисты, тренеры, скауты и игроки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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