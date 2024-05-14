Отказавший ХК «Сибирь» Гатиятулин возглавил казанский «АК Барс»

Главным тренером хоккейного клуба «Ак Барс» стал Анвар Гатиятулин, ранее отказавшийся работать с новосибирской «Сибирью».

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Как сообщает пресс-служба казанской команды, контракт с 48-летним специалистом рассчитан на два сезона. В тренерский штаб Гатиятулина вошгли Алексей Тертышный, Александр Макрицкий, Денис Ячменёв и Георгий Гелашвили.

«Работа в «Ак Барсе» – вызов для любого тренера, я понимаю амбиции клуба... Мы всем штабом ощущаем ответственность и готовы к ней», - отметил новый наставник казанского клуба.

Ранее Гатиятулин отказался от поста главного тренера ХК «Сибирь». В итоге новым наставником новосибирского клуба стал Вадим Епанчинцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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