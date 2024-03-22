Билялетдинов покинул пост главного тренера ХК «Ак Барс»
Зинэтула Билялетдинов решил покинуть пост главного тренера ХК «Ак Барс». Об этом сообщает пресс-служба казанской хоккейной команды.
По его словам, для него будет лучше, если он продолжит работать в хоккее, «но в другом формате».
«Должность советника исполнительного директора по хоккейной вертикали меня устраивала, она интересная. Ты работаешь и с тренером, и с игроками, но и она более свободная», - отметил специалист.
Билялетдинов также добавил, что контракт с командой был рассчитан на один сезон.
Ранее «Ак Барс», в прошлом сезоне дошедший до финала, вылетел после первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2024, проиграв в серии «Автомобилисту» из Екатеринбурга, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Чувашских чиновников наказали за запрет оставлять детей с бабушками
- СМИ: МВД Германии признало участие 21 гражданина страны в украинском конфликте
- Российские войска освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области
- Суд арестовал жителя Пензенской области по делу о госизмене
- Фильм «Летучий корабль» возглавил прокат после премьеры
- Минобороны: ВС РФ нанесли 49 ударов возмездия по объектам на Украине
- В ЦБ сообщили, что безработица в РФ снова обновила исторический минимум
- Россияне уже в этом году смогут заселяться в гостиницы по биометрии
- Эндокринолог Мокрышева: Около 50 миллионов россиян больны ожирением
- Билялетдинов покинул пост главного тренера ХК «Ак Барс»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru