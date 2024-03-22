Билялетдинов покинул пост главного тренера ХК «Ак Барс»

По его словам, для него будет лучше, если он продолжит работать в хоккее, «но в другом формате».

«Должность советника исполнительного директора по хоккейной вертикали меня устраивала, она интересная. Ты работаешь и с тренером, и с игроками, но и она более свободная», - отметил специалист.

Билялетдинов также добавил, что контракт с командой был рассчитан на один сезон.

Ранее «Ак Барс», в прошлом сезоне дошедший до финала, вылетел после первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2024, проиграв в серии «Автомобилисту» из Екатеринбурга, сообщает RT.

