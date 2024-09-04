Отец Вячеслава Фетисова умер на 92-м году жизни

Отец двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Вячеслава Фетисова Александр Фетисов умер в возрасте 91 года. Об этом сообщил хоккейный клуб ЦСКА.

Пресс-служба команды отметила, что Фетисов-старший воспитал двух талантливых хоккеистов.

«Вячеслав Александрович стал легендарным защитником ЦСКА и сборной СССР, его брат Анатолий тоже выступал за армейский клуб», — отмечается в сообщении.

ЦСКА принес соболезнования всем родным и близким Фетисова-старшего.

Ранее стало известно, что в США умер четырехкратный призер Олимпийских игр по плаванию, отец хоккеистов Павла и Валерия Буре Владимир Буре.

