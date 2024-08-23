Киану Ривз подписал однодневный контракт с канадским хоккейным клубом «Виндзор»

Клуб Хоккейной лиги Онтарио (OHL) «Виндзор» подписал с актером Киану Ривзом однодневный контракт. Об этом сообщила пресс-служба канадской команды.

Кинозвезда до начала актерской карьеры занимался хоккеем, играл на позиции вратаря и проходил просмотр в «Виндзоре».

«Хоккейный клуб... наконец-то смог подписать однодневный контракт с этим бывшим перспективным вратарем! Добро пожаловать, Киану Ривз», — заявили в команде.

Ривз также расписался на экипировке «Виндзора». Все подписанные 59-летним актером вещи продадут на аукционе, вырученные деньги направят в Канадскую ассоциацию психического здоровья.

Ранее стало известно, что рок-группа Киану Ривза Dogstar после 23-летнего перерыва выпустит третий альбом, напоминает RT.

