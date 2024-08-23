Киану Ривз подписал однодневный контракт с канадским хоккейным клубом «Виндзор»
Клуб Хоккейной лиги Онтарио (OHL) «Виндзор» подписал с актером Киану Ривзом однодневный контракт. Об этом сообщила пресс-служба канадской команды.
Кинозвезда до начала актерской карьеры занимался хоккеем, играл на позиции вратаря и проходил просмотр в «Виндзоре».
«Хоккейный клуб... наконец-то смог подписать однодневный контракт с этим бывшим перспективным вратарем! Добро пожаловать, Киану Ривз», — заявили в команде.
Ривз также расписался на экипировке «Виндзора». Все подписанные 59-летним актером вещи продадут на аукционе, вырученные деньги направят в Канадскую ассоциацию психического здоровья.
Ранее стало известно, что рок-группа Киану Ривза Dogstar после 23-летнего перерыва выпустит третий альбом, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев назвал попытку запретить УПЦ мерзкой историей
- В Исландии на полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана
- Киану Ривз подписал однодневный контракт с канадским хоккейным клубом «Виндзор»
- «Айыл банк» и «Компаньон» из Киргизии приостановили переводы для РФ
- Алаудинов заявил об уничтожении двух групп ВСУ в Курской области
- Роспотребнадзор поручил производителям чая исключить наличие пестицидов в напитке
- Антонов: Путин принял решение по ответу на атаку на Курскую область
- Спасатели эвакуировали 236 человек из лесного пожара в Домбае
- На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения
- В Белгородской и Курской областях сбили семь беспилотников ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru