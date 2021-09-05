Отбор на МЧ-2022: cборная РФ победила Кипр
Сборная России по футболу нанесла поражение команде Кипра в матче отборочной кампании чемпионата мира 2022 года со счетом 2:0.
Встреча прошла в Никосии. Это первая победа футбольной сборной под руководством Валерия Карпина.
Напомним, 1 сентября в Москве россияне со счетом 0:0 сыграли с Хорватией.
Спортивный комментатор Георгий Черданцев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал «неудовлетворительным» результат дебютного матча Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России по футболу.
Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
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