Они быстрее и сильнее. Лучшие спортсмены 2019 года

Допинговый скандал, разразившийся в конце года, был, скорее предсказуем, чем неожиданен. Он, безусловно, большим мазком попытался закрасить черным цветом всё то радостное, что было в уходящем 2019-м году.

Впрочем, плохое, если и исчезнет в ближайшее время, а надеяться, что допинговый скандал вдруг как-то сам собой затихнет, не приходится, то ничто нам не мешает вспомнить самые яркие имена и победы.

Начнем со звезд, стремительно взошедших в этом году на спортивный небосклон. И если для нас, болельщиков и зрителей, путь к славе кажется легким и быстрым, но за победами теннисиста Даниила Медведева стоят часы работы на корте и в тренажерном зале. 25-летний россиянин после затишья в отечественном мужском теннисе вошел в топ-4 мирового рейтинга, отобрался на итоговый чемпионата АТР и дошел до финала US Open.