Они быстрее и сильнее. Лучшие спортсмены 2019 года
В этом выпуске НСН-СПОРТ вспоминаем самые яркие победы российских спортсменов и называем имена лучших из лучших.
Допинговый скандал, разразившийся в конце года, был, скорее предсказуем, чем неожиданен. Он, безусловно, большим мазком попытался закрасить черным цветом всё то радостное, что было в уходящем 2019-м году.
Впрочем, плохое, если и исчезнет в ближайшее время, а надеяться, что допинговый скандал вдруг как-то сам собой затихнет, не приходится, то ничто нам не мешает вспомнить самые яркие имена и победы.
Начнем со звезд, стремительно взошедших в этом году на спортивный небосклон. И если для нас, болельщиков и зрителей, путь к славе кажется легким и быстрым, но за победами теннисиста Даниила Медведева стоят часы работы на корте и в тренажерном зале. 25-летний россиянин после затишья в отечественном мужском теннисе вошел в топ-4 мирового рейтинга, отобрался на итоговый чемпионата АТР и дошел до финала US Open.
Мужская сборная России по волейболу – это бренд, это победы, а пляжный волейбол идет для многих в качестве пристяжного к большому брату. Но в этом сезоне пара Вячеслав Красильников/Олег Стояновский не только выиграли впервые в истории чемпионат мира, но и стали победителями финали Мирового тура.
Алена Косторная, Анна Щербакова, Алина Загитова, Елизавета Туктамышева – их противостояние стало украшением нынешнего спортивного года. Хрупкие, почти невесомые они демонстрирует такую сталь характера, выходя на лед, их прыжки столь высоки, а катание столь изящно, что выделить какую-то одну из фигуристок будет совсем непросто. Они все – победительницы.
Фигура Артема Дзюбы для многих противоречивая. Кто-то считает его лучшим, самым харизматичным футболистом страны, кто-то его уже не любит, прочитав, что им интересуются европейские клубы, да и сам Артем не против. Но так или иначе для нападающего –2019-й год стал для нападающего одним из самых успешным в карьере.
Малкин или Овечкин?! Оба – в числе лучших бомбардиров в истории НХЛ, а капитал «Вашингтон Кэпиталз» еще и в числе лучших игроков десятилетия в Лиге. Есть и третий вариант – Никита Кучеров. Из плей-офф «Тампа» вылетела в первом раунде, но это позволило Кучерову съездить со сборной России на чемпионат мира, стать бронзовым призером и лучшим нападающим турнира.
А приз за стабильность, безусловно, должна быть вручен прыгунье в высоту Марии Ласицкене. Вот уже который сезон она царствует в секторе. Она первая в истории спортсменка (как среди мужчин, так и среди женщин), кому удалось трижды выиграть золото в прыжке в высоту на мировых первенствах. Ее рекорд – 204 см. Маша при этом не стесняется критиковать Всероссийскую федерацию легкой атлетики за ее бездействие в сфере защиты чистых атлетов.
«Я российский атлет, который хочет и имеет право беспрепятственно выступать на международной арене под российским флагом, слушая российский гимн. Я не хочу и не должна просыпаться утром, думая, будет ли сегодня у ИААФ настроение допустить меня до соревнований» - написала Ласицкене в открытом письме. Полагаю, что под ним подпишется каждый из наших спортсменов.
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