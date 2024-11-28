Основатель «Дискотеки Аварии» споет гимн перед матчем женской сборной по футболу
Создатель и бывший солист группы «Дискотека Авария» Николай Тимофеев станет исполнителем гимна России перед матчем женской сборной России по футболу с женской командой Азербайджана. Имя певца назвали в Российском футбольном союзе.
Запланировано две игры россиянок с гостями из Азербайджана в рамках учебно-тренировочного сбора в Сочи, который проходит с 24 ноября по 3 декабря. Первый матч состоится сегодня, 28 ноября, на стадионе «Фишт» со зрителями. Ещё один запланирован на 2 декабря – на тренировочной базе футбольного клуба «Сочи» в закрытом режиме. Обе игры начнутся в 17:00.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», билеты на матч 28 ноября можно приобрести исключительно на сайте официального билетного партнера РФС — Кассир.ру. Женская сборная России занимает 27 место в рейтинге ФИФА, команда Азербайджана – 75 строчку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru