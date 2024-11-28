Основатель «Дискотеки Аварии» споет гимн перед матчем женской сборной по футболу

Запланировано две игры россиянок с гостями из Азербайджана в рамках учебно-тренировочного сбора в Сочи, который проходит с 24 ноября по 3 декабря. Первый матч состоится сегодня, 28 ноября, на стадионе «Фишт» со зрителями. Ещё один запланирован на 2 декабря – на тренировочной базе футбольного клуба «Сочи» в закрытом режиме. Обе игры начнутся в 17:00.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», билеты на матч 28 ноября можно приобрести исключительно на сайте официального билетного партнера РФС — Кассир.ру. Женская сборная России занимает 27 место в рейтинге ФИФА, команда Азербайджана – 75 строчку.

