Оргкомитет Олимпиады в Париже лишил аккредитации четырех российских журналистов

Организационный комитет Олимпийских игр в Париже лишил аккредитации четырех журналистов ТАСС, сообщило российское информагентство.

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Оргкомитет сослался на решение французских властей. Журналисты получили документы, в которых содержатся выдержки из Кодекса внутренней безопасности республики.

Аккредитацию отозвали у трех пишущих журналистов и фотокорреспондента. Они успели осветить церемонию открытия Олимпийских игр.

Россияне и белорусы выступают на Олимпиаде в нейтральном статусе, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ОлимпиадаПариж

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