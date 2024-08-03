Французские и аргентинские футболисты устроили потасовку после матча на Олимпиаде
Футболисты сборных Франции и Аргентины устроили потасовку на поле после четвертьфинальной игры мужского турнира на Олимпийских играх.
Французы обыграли соперников со счетом 1:0 и вышли в полуфинал соревнования.
После матча игроки национальных сборных Франции и Аргентины начали потасовку. Она продлилась на поле несколько минут, затем спортсмены продолжили стычку в подтрибунном помещении.
Как отметил на пресс-конференции президент Французской федерации футбола Филипп Диалло, игроки сборной страны «находились под большим давлением» и подвергались провокациям во время игры.
«Они держались до 100-й минуты, потому что именно в конце все вышло из-под контроля, к сожалению», — указал Диалло.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru