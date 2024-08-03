Французские и аргентинские футболисты устроили потасовку после матча на Олимпиаде

Французы обыграли соперников со счетом 1:0 и вышли в полуфинал соревнования.

После матча игроки национальных сборных Франции и Аргентины начали потасовку. Она продлилась на поле несколько минут, затем спортсмены продолжили стычку в подтрибунном помещении.

Как отметил на пресс-конференции президент Французской федерации футбола Филипп Диалло, игроки сборной страны «находились под большим давлением» и подвергались провокациям во время игры.

«Они держались до 100-й минуты, потому что именно в конце все вышло из-под контроля, к сожалению», — указал Диалло.

