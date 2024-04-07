«Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» в матче РПЛ

Встреча прошла в воскресенье, 7 апреля, и завершилась со счетом 2:1. У красно-белых отличился оформивший дубль Александр Соболев. Единственный гол в составе «Динамо» забил Луис Чавес с пенальти.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с 35 очками. В активе «Динамо» 38 очков - это третье место в таблице.

По данным «РБК Спорт», руководство «Спартака» рассматривает кандидатов на замену главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, напоминает «Радиоточка НСН».

