«Оренбург» обыграл «Ростов» в матче Кубка России

Уже к пятой минуте игры хозяева вели в счёте 2:0, благодаря автоголу Виктора Мелёхина, а также мячу, который забил Брайан Мансилья, а усилиями Габриэля Флорентина на перерыв команды ушли при счёте 3:0.

Во втором тайме «Ростов» отыграл два мяча, голы на свой счёт записали Хорен Байрамян и Степан Мельников. Окончательный счёт установил Владимир Сычевой, реализовавший пенальти.

Итог матча - 4:2 пользу «Оренбурга», который набрал восемь очков и занимает первое место группе. У «Ростова» шесть очков, подопечные Валерия Карпина занимают последнюю, четвёртую строчку.

Ранее ФК «Уфа» по пенальти одержал победу над махачкалинским «Динамо» в 1/8 Кубка России по футболу, сообщает RT.

