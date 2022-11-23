«Оренбург» обыграл «Ростов» в матче Кубка России
Футбольный клуб «Оренбург» в пятом туре группового этапа Кубка России на домашнем поле обыграл «Ростов».
Уже к пятой минуте игры хозяева вели в счёте 2:0, благодаря автоголу Виктора Мелёхина, а также мячу, который забил Брайан Мансилья, а усилиями Габриэля Флорентина на перерыв команды ушли при счёте 3:0.
Во втором тайме «Ростов» отыграл два мяча, голы на свой счёт записали Хорен Байрамян и Степан Мельников. Окончательный счёт установил Владимир Сычевой, реализовавший пенальти.
Итог матча - 4:2 пользу «Оренбурга», который набрал восемь очков и занимает первое место группе. У «Ростова» шесть очков, подопечные Валерия Карпина занимают последнюю, четвёртую строчку.
Ранее ФК «Уфа» по пенальти одержал победу над махачкалинским «Динамо» в 1/8 Кубка России по футболу, сообщает RT.
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