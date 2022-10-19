«Оренбург» обыграл «Ахмат» в матче Кубка России

Футбольный клуб «Оренбург» победил грозненский «Ахмат» в матче четвёртого тура группового этапа Кубка России.

«Ахмат» обыграл «Ростов» в Кубке России

Встреча, которая проходила на стадионе «Газовик», завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе «Оренбурга» отличились Дмитрий Воробьёв, Степан Оганесян, Владимир Полуяхтов и Александр Павловец. В составе «Ахмат» голы на свой счёт записали Гамид Агаларов и Владимир Ильин.

Ранее ульяновский ФК «Волга» обыграл казанский «Рубин» в матче Кубка России со счётом 2:1, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:ОренбургКубок РоссииФутбол
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