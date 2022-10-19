«Оренбург» обыграл «Ахмат» в матче Кубка России
Футбольный клуб «Оренбург» победил грозненский «Ахмат» в матче четвёртого тура группового этапа Кубка России.
Встреча, которая проходила на стадионе «Газовик», завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.
В составе «Оренбурга» отличились Дмитрий Воробьёв, Степан Оганесян, Владимир Полуяхтов и Александр Павловец. В составе «Ахмат» голы на свой счёт записали Гамид Агаларов и Владимир Ильин.
Ранее ульяновский ФК «Волга» обыграл казанский «Рубин» в матче Кубка России со счётом 2:1, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 656 / сут.
Умерли
389 тыс.+92 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+20 859 / сут.
- Ростуризм: ограничения на турпоездки в Крым и Краснодарский край не вводились
- Эрдоган обсудил с Зеленским ситуацию на Украине
- Ростуризм: ограничений на посещение курортов юга России нет
- Правительство Трасс покинула глава МВД Браверман
- Пушилин: сделаю всё, чтобы вернуть студентов ДНР с фронта
- Бондарев: из-за введения военного положения отправлять срочников в зону СВО не будут
- Правительство рекомендовало промышленности отказаться от иностранных мессенджеров
- Пушилин назвал закономерным введение военного положения в новых регионах
- Володин заявил, что многодетные отцы освобождены от частичной мобилизации
- Мишустин поручил Силуанова лично проконтролировать выплаты мобилизованным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru