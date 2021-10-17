Опубликовано видео массовой драки футболистов «Спартака» и «Динамо»
17 октября 202101:20
В интернете появилось видео инцидента во время матча 11-го тура Российской премьер-лиги между московскими клубами «Спартак» и «Динамо».
На кадрах видно, как дерущихся спортсменов пытаются разнять, спустя некоторое время футболисты расходятся. Драка произошла после первого тайма в результате перепалки между полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном и защитником «Спартака» Самуэлем Жиго.
Встреча проходила на московском стадионе «Открытие Арена». Счет матча - 2:2.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru