Опубликовано видео массовой драки футболистов «Спартака» и «Динамо»

В интернете появилось видео инцидента во время матча 11-го тура Российской премьер-лиги между московскими клубами «Спартак» и «Динамо».

Экс-футболист «Спартака» признался в участии в «договорняках»

На кадрах видно, как дерущихся спортсменов пытаются разнять, спустя некоторое время футболисты расходятся. Драка произошла после первого тайма в результате перепалки между полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном и защитником «Спартака» Самуэлем Жиго.

Встреча проходила на московском стадионе «Открытие Арена». Счет матча - 2:2.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ДракаФутболисты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры