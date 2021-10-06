Экс-футболист «Спартака» признался в участии в «договорняках»

Бывший игрок украинского «Днепра», московского «Спартака» и сборной Украины по футболу Максим Калиниченко признался, что имеет опыт участия в договорных матчах. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам футболиста он принимал участие в «договорняках» два раза в начале своей спортивной карьеры, и это не было связано с играми на тотализаторе, поскольку в то время его ещё не было в таком объёме.

Один из таких матчей ознаменовался курьёзом. Команда Калиниченко, название которой он не раскрыл, боролась за выживание в лиге, ей в очередной игре требовалась только победа. Сговор с командой соперников был организован, однако их вратарь не был поставлен об этом в известность и своей хорошей игрой спутал все карты.

Уже в конце матча при ничейном счёте защитник, который «опекал» Калиниченко перед аутом у штрафной площадки напрямую предложил ему бежать к воротам. «Опекун» целенаправленно сбил его сзади, чтобы был назначен пенальти. При этом никто из команды не хотел подходить к 11-метровой отметке, поскольку в воротах стоял «не знающий» голкипер. В итоге пенальти всё-таки был забит.

С 1996 по 2000 год 42-летний Калиниченко выступал за «Днепр», затем до 2008 обосновался в Москве, защищая красно-белые цвета, откуда вновь вернулся на Украину. С 2011 по 2014 годы играл за симферопольскую «Таврию».

