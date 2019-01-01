Спорт

Определился соперник российских хоккеистов по полуфиналу Чемпионата мира

23 мая23:51

Сборная Финляндии по хоккею стала соперником национальной команды России в полуфинале чемпионата мира в Словакии, передает «Интерфакс».

В четвертьфинале финны обыграли хоккеистов сборной Швеции. В овертайме сборная Финляндии забросила решающую шайбу - 5:4.

В полуфинале Финляндия сыграет с Россией.

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Другую полуфинальную пару составили Чехия и Канада.

Матчи 1/2 финала пройдут 25 мая, игра за третье место и финал – 26 мая.

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ФОТО: © РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Хоккей