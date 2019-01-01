Определился соперник российских хоккеистов по полуфиналу Чемпионата мира
Сборная Финляндии по хоккею стала соперником национальной команды России в полуфинале чемпионата мира в Словакии, передает «Интерфакс».
В четвертьфинале финны обыграли хоккеистов сборной Швеции. В овертайме сборная Финляндии забросила решающую шайбу - 5:4.
В полуфинале Финляндия сыграет с Россией.
Другую полуфинальную пару составили Чехия и Канада.
Матчи 1/2 финала пройдут 25 мая, игра за третье место и финал – 26 мая.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- О дате отставки Терезы Мэй может быть объявлено сегодня
- Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы
- Определился соперник российских хоккеистов по полуфиналу Чемпионата мира
- Суд оставил в силе штраф россиянину за оскорбление государства
- Движение поездов на серой ветке метро возобновлено