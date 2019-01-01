Определились все участники плей-офф женского ЧМ по футболу

На чемпионате мира по футболу среди женских команд, который проходит во Франции определились все участники плей-офф турнира, сообщает RT.

Борьбу за медали на стадии 1/8 финала продолжат команды Норвегии, Италии, Китая, Нидерландов, Японии, Германии, Австралии, Англии, Камеруна, Франции, Бразилии, Испании, США, Нигерии, Швеции и Канады.

Турнир является отборочным на Летние Олимпийские игры 2020 года.

Финальный матч пройдёт 7 июля 2019 года на Парк Олимпик Лионне в Лионе, вмещающем более 59 тысяч зрителей.

