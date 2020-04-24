Определились соперники сборной России по хоккею на ОИ-2022
Международная федерация хоккея (ИИХФ) представила состав групп на зимней Олимпиаде-2022, которая должна пройти в Пекине. Как пишет Интерфакс, ссылаясь на сайт организации, наша национальная команда попала в группу B. Там россиянам предстоит сразиться с представителями Чехией и Швейцарией. Еще один участник группы B определится по итогам квалификационного отбора.
Добавим, в группу A вошли Канада, США, Германия и Китай, в группе C точно сыграют Финляндия и Швеция. Компанию им составят ещё две сборные, которые успешно пройдут квалификационный турнир. Участники групп был сформированы на основе рейтинга ИИХФ. Первое место в нём занимает сборная Канады, Россия расположилась на второй позиции.
Напомним, в январе российская молодежная сборная по хоккею в финале международного чемпионата мира завоевала серебро, уступив соперникам из Канады со счетом 4:3. Итоговый матч МЧМ проходил в Чехии.
Российские хоккеисты в пятый раз потерпели поражение от канадцев. Впервые Россия уступила Канаде в 2005 году, затем, в рамках МЧМ - в 2006, 2007, 2015 и 2020 годах. При этом российская молодежная команда смогла победить канадских игроков четыре раза.
Советский и российский хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в беседе с НСН оценил игру российской молодежной сборной по хоккею в финале МЧМ против соперников из Канады.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
68 622+5 849 / сут.
Умерли
615+60 / сут.
Выздоровели
5 568+677 / сут.
- 25/17 и певица Ёлка выпустили совместный сингл «Любовь во время чумы»
- В Краснодаре произошёл взрыв в жилом доме
- Скончался председатель совета директоров «ЛУКОЙЛа» Валерий Грайфер
- Российский регион решился на открытие всех магазинов и парикмахерских
- Начальник новосибирского ГУ МВД уволился на фоне скандала с «палочной» системой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru