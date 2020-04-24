Определились соперники сборной России по хоккею на ОИ-2022

Международная федерация хоккея (ИИХФ) представила состав групп на зимней Олимпиаде-2022, которая должна пройти в Пекине. Как пишет Интерфакс, ссылаясь на сайт организации, наша национальная команда попала в группу B. Там россиянам предстоит сразиться с представителями Чехией и Швейцарией. Еще один участник группы B определится по итогам квалификационного отбора.

Добавим, в группу A вошли Канада, США, Германия и Китай, в группе C точно сыграют Финляндия и Швеция. Компанию им составят ещё две сборные, которые успешно пройдут квалификационный турнир. Участники групп был сформированы на основе рейтинга ИИХФ. Первое место в нём занимает сборная Канады, Россия расположилась на второй позиции.