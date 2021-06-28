Определились победители второго этапа регаты Tenzor Cup

Второй этап парусной регаты Tenzor Cup by PROyachting 2021 состоялся в выходные в Подмосковье, несмотря на казусы погоды – 35-градусную жару и почти полное отсутствие ветра.

На старт регаты вышли 29 команд, в числе которых были яхтсмены из разных уголков России и ближнего зарубежья.

По итогам второго этапа регаты золотые медали завоевала команда ArtTube RUS-1 Валерии Коваленко. Серебро досталось команде PAVETRA Андрея Братана, бронза - ZIDart Sailing Team Зорана Пауновича.

В первый гоночный день, проходивший при 35-градусной жаре, регата началась, но вскоре была остановлена из-за полного штиля. Во второй день ветер все-таки появился, и удалось провести четыре гонки, которые и определили победителей.

Определился победитель первого этапа регат Tenzor Cup by PROyachting 2021

«Динамики на этом этапе не получилось из-за сложившихся погодных условий. Мы все знали, что гонки будут штилевые, и они как раз самые тяжелые. Помочь ветер никак не может, и это всегда очень нервно. Хорошо, что регата состоялась, и удалось провести четыре полноценные гонки», - отметила Валерия Коваленко.

Третий этап регаты Tenzor Cup by PROyachting 2021 пройдет с 27 по 29 августа.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Tenzor Cup by PROyachting
ТЕГИ:СпортПодмосковье
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры