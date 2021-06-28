Определились победители второго этапа регаты Tenzor Cup
Второй этап парусной регаты Tenzor Cup by PROyachting 2021 состоялся в выходные в Подмосковье, несмотря на казусы погоды – 35-градусную жару и почти полное отсутствие ветра.
На старт регаты вышли 29 команд, в числе которых были яхтсмены из разных уголков России и ближнего зарубежья.
По итогам второго этапа регаты золотые медали завоевала команда ArtTube RUS-1 Валерии Коваленко. Серебро досталось команде PAVETRA Андрея Братана, бронза - ZIDart Sailing Team Зорана Пауновича.
В первый гоночный день, проходивший при 35-градусной жаре, регата началась, но вскоре была остановлена из-за полного штиля. Во второй день ветер все-таки появился, и удалось провести четыре гонки, которые и определили победителей.
«Динамики на этом этапе не получилось из-за сложившихся погодных условий. Мы все знали, что гонки будут штилевые, и они как раз самые тяжелые. Помочь ветер никак не может, и это всегда очень нервно. Хорошо, что регата состоялась, и удалось провести четыре полноценные гонки», - отметила Валерия Коваленко.
Третий этап регаты Tenzor Cup by PROyachting 2021 пройдет с 27 по 29 августа.
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