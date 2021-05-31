Определился победитель первого этапа регат Tenzor Cup by PROyachting 2021

Команда Arttube RUS-1 Валерии Коваленко стала победителем первого этапа серии регат Tenzor Cup by PROyachting 2021. Соревнования проходили с 28 по 30 мая в московском яхт-клубе Royal Yacht Club. С нынешнего года эта гонка имеет статус Кубка России в классе J/70.

В регате приняли участие 26 самых сильных команд в данном классе из 11 регионов России и стран СНГ. В составе экипажей было немало титулованных яхтсменов — участников Олимпиад, победителей и призёров чемпионатов мира и Европы, международных и национальных серий в различных классах яхт.

Зачётные гонки проводились в субботу и воскресенье, причём интрига держалась до самого конца. Сложности и непредсказуемости добавил довольно сильный ветер - 12-14 узлов с порывами до 18 узлов.

Жаркие баталии начались уже на первой гонке, которую выиграла команда ELF. На второй гонке организаторы решили переставить дистанцию из-за смены ветра. Первой к финишу пришла команда ZIDart Sailing Team, второй стала лодка Tenzor Legal Андрея Пушкина, долгое время лидировавшая. Третье место досталось Tenzor Sport.

По итогам третьей гонке ZIDart Sailing Team оформила дубль по первым приходам, а команда Tenzor Legal сдала позиции, финишировав в конце первой десятки.

Тройка лучших по итогам регаты определилась в финальной гонке дня. Победившая команда Arttube RUS-1 Валерии Коваленко уже становилась чемпионом первого сезона Tenzor Cup by PROyachting прошлого года.

Интересно, что финальный день регаты пришелся на день рождения Валерии Коваленко. Она призналась, что такое совпадение для неё не в новинку, но победа достигнута в такой день впервые.

«Конечно, это абсолютно ни на что не повлияло — мы всегда серьезно относимся к гонкам. Мне повезло гоняться в сильной команде, именно она приводит нас к победе», — рассказала Валерия.

«Серебро» завоевал экипаж Tenzor Legal Андрея Пушкина. Он отметил серьезный состав регаты, по его словам, все соперники были достойны пьедестала. Бронзовыми призёрами стала команда Зорана Пауновича ZIDart Sailing Team.

В десятке сильнейших регату завершили команды Bars Sailing Team, Tenzor Sport, ELF, DC Team, «Броненосец», «Восток-Запад» и PAVETRA соответственно.

