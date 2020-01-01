Определены все участники четвертьфинала МЧМ по хоккею

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею соперником сборной России станет команда Швейцарии, информирует РИА Новости.

В составе еще трех пар участников ледового молодежного первенства планеты Канада сыграет против Словакии, США - против Финляндии, а Чехия сразится со Швецией.

Ранее НСН сообщала о победе российской молодежной сборной над соперниками из Германии со счетом 6:1 в последнем матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею.

