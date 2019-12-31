РФ вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ по хоккею, разгромив Германию

Молодежная сборная России выиграла матч с Германией с большим преимуществом и вышла в четвертьфинал ЧМ по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Игра завершилась со счетом 6:1 (2:0, 3:0, 1:1) в пользу российской команды.

Счет был открыт на 7-й минуте Кириллом Марченко, еще через 7 минут он оформил дубль.

Чемпионат мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет проходит в Чехии. Следующий матч для молодежной сборной РФ по хоккею пройдет 2 января. Соперник россиян будет определен позднее.

Игра с Германией для россиян была решающей для выхода в четвертьфинал. После матча Россия поднялась на вторую строчку рейтинга группы В и обеспечила себе дальнейшее участие в чемпионате.

