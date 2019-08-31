Определены соперники «Краснодара» и ЦСКА в Лиге Европы
31 августа01:46
Жеребьевка определила соперников для двух российских футбольных клубов, участвующих в групповом этапе Лиги Европы. Об этом сообщает ТАСС.
Так, «Краснодар» проведет матчи с ФК "Базель" (Швейцария), «Хетафе» (Испания) и «Трабзонспор» (Турция).
В свою очередь ЦСКА сразится с ФК «Лудогорец» (Болгария), «Эспаньол» (Испания) и «Ференцварош» (Венгрия).
Накануне стало известно с кем сыграют «Зенит» и «Локомотив» в групповом этапе Лиги Чемпионов.
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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
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