Определены соперники «Краснодара» и ЦСКА в Лиге Европы

Жеребьевка определила соперников для двух российских футбольных клубов, участвующих в групповом этапе Лиги Европы. Об этом сообщает ТАСС.

Так, «Краснодар» проведет матчи с ФК "Базель" (Швейцария), «Хетафе» (Испания) и «Трабзонспор» (Турция).

В свою очередь ЦСКА сразится с ФК «Лудогорец» (Болгария), «Эспаньол» (Испания) и «Ференцварош» (Венгрия).

Накануне стало известно с кем сыграют «Зенит» и «Локомотив» в групповом этапе Лиги Чемпионов.

