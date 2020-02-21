Они возвращаются. Кокорин и Мамаев выходят на футбольную авансцену

Переход Александра Кокорина в «Сочи» стал одной из главных футбольных новостей недели. Кто-то осудил футболиста, мол, слишком быстро он отказался от борьбы за право играть в одном из лучших клубов страны. Кто-то похвалил его за желание максимально быстро вернуться в строй.

Дмитрий Аленичев, например, уверен, что Кокорин мог составить конкуренцию Сердару Азмуну и Артему Дзюбе. Экс-тренер и игрок «Спартака» пожелал Александру попасть на Евро-2020.

«Уверен, его отдали в аренду, чтобы он набрался опыта», — резюмировал Аленичев.

Накануне «Сочи» в товарищеском матче обыграл «Астану» (3:1). Дублем в составе южан отметился хавбек Андрей Мостовой, ещё один гол на счету форварда Никиты Бурмистрова. В понедельник «Сочи» с таким же счётом выиграл у «Динамо». Тогда дублем отметился Александр Кокорин. Во вчерашней игре он впервые вышел на поле в стартовом составе «Сочи», но гола так и не забил. Но то, что он выходит второй матч подряд, а не просиживает шорты, уже большой плюс.

На этом фоне новости о том, как в Ростове играет Павел Мамаев чуть отошли на второй план. Но потенциал вернуться в большой футбол, причем вернуться в полноценном смысле этого слова, есть у обоих игроков. Такое мнение высказал в интервью НСН бывший игрок и тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко.

«В том, что оба хорошие футболисты — сомневаться не приходится. Понятно, что из-за известных событий форму подрастеряли, причем Кокорин в большей степени. "Сочи" не обладает таким составом, как "Ростов", который находится в лидирующей зоне. Так что Кокорин будет явно выделяться», - отметил Дмитрий Кириченко.