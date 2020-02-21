Они возвращаются. Кокорин и Мамаев выходят на футбольную авансцену

21 февраля 202018:00
Наталья Шатова

В этом выпуске НСН-СПОРТ тренер Дмитрий Кириченко оценивает перспективы скандальных игроков заявить о себе в футболе, а не за пределами поля.

Переход Александра Кокорина в «Сочи» стал одной из главных футбольных новостей недели. Кто-то осудил футболиста, мол, слишком быстро он отказался от борьбы за право играть в одном из лучших клубов страны. Кто-то похвалил его за желание максимально быстро вернуться в строй.

Дмитрий Аленичев, например, уверен, что Кокорин мог составить конкуренцию Сердару Азмуну и Артему Дзюбе. Экс-тренер и игрок «Спартака» пожелал Александру попасть на Евро-2020.

«Уверен, его отдали в аренду, чтобы он набрался опыта», — резюмировал Аленичев.

Накануне «Сочи» в товарищеском матче обыграл «Астану» (3:1). Дублем в составе южан отметился хавбек Андрей Мостовой, ещё один гол на счету форварда Никиты Бурмистрова. В понедельник «Сочи» с таким же счётом выиграл у «Динамо». Тогда дублем отметился Александр Кокорин. Во вчерашней игре он впервые вышел на поле в стартовом составе «Сочи», но гола так и не забил. Но то, что он выходит второй матч подряд, а не просиживает шорты, уже большой плюс.

На этом фоне новости о том, как в Ростове играет Павел Мамаев чуть отошли на второй план. Но потенциал вернуться в большой футбол, причем вернуться в полноценном смысле этого слова, есть у обоих игроков. Такое мнение высказал в интервью НСН бывший игрок и тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко.

«В том, что оба хорошие футболисты — сомневаться не приходится. Понятно, что из-за известных событий форму подрастеряли, причем Кокорин в большей степени. "Сочи" не обладает таким составом, как "Ростов", который находится в лидирующей зоне. Так что Кокорин будет явно выделяться», - отметил Дмитрий Кириченко.

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Что же касается «Ростова», то футбольные эксперты сходятся во мнении, это единственная команда топ-5, которая в зимнее окно стала сильнее и вариативнее (по крайней мере в части кадров). Мамаев набрал форму и явно будет в стартовом составе. По товарищеским матчам он выглядел великолепно. Согласен с мнением коллег и Дмитрий Кириченко.

«Мамаев будет играть роль заметную, но в "Ростове" хороший крепкий состав, большая конкуренция в середине поля. Учитывая, что в составе есть Попов и Еременко, выделяться сильно Мамаеву будет сложно, у него крепкие конкуренты», - считает тренер.

Итак, до второго круга чемпионата Премьер-Лиги остается ровно неделя. Сегодня в полночь закрывается трансферное окно в России. У клубов РПЛ последний шанс усилить состав и закрыть старые сделки. «Локомотив» остался без Смолова, Слуцкий хочет вернуть «Рубин» в топ-команды чемпионата. «Зенит» пока оторвался от преследователей – «Краснодара» и «Ростова» - на 10 и 11 баллов соответственно, при этом зимой громких трансферов у питерцев не было. И в этой ситуации конкуренты сделают всё, чтобы потеснить команду Семака с золотого трона. Футбольное действо переход из кулис на сцену, антракт завершается, впереди - игра.

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ФОТО: РИА Новости
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