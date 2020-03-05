Олимпионик: Сочи к ЧМ-2020 по хоккею готов!

Чемпионат мира по хоккею, который должен пройти с 8 по 24 мая в Швейцарии, может быть отменен. Об этом заявил вице-президент Международной федерации (ИИХФ) Калерво Куммола. Из-за эпидемии коронавируса в альпийской конфедерации введен запрет на массовые мероприятия, где участвует более 1000 человек. В свою очередь президент ИИХФ Рене Фазель сообщил, что сейчас подбираются варианты переноса первенства. И одним из таких мест является Сочи.

Олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский в эфире НСН выразил уверенность, что Сочи готов принять чемпионат.