Олимпионик: Сочи к ЧМ-2020 по хоккею готов!

Олимпийский чемпион по хоккею в эфире НСН выразил уверенность, что Сочи готов принять чемпионат, если он будет отменен в Швейцарии.



Чемпионат мира по хоккею, который должен пройти с 8 по 24 мая в Швейцарии, может быть отменен. Об этом заявил вице-президент Международной федерации (ИИХФ) Калерво Куммола. Из-за эпидемии коронавируса в альпийской конфедерации введен запрет на массовые мероприятия, где участвует более 1000 человек. В свою очередь президент ИИХФ Рене Фазель сообщил, что сейчас подбираются варианты переноса первенства. И одним из таких мест является Сочи.

Олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский в эфире НСН выразил уверенность, что Сочи готов принять чемпионат.

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«Естественно, все будет проверяться, обсуждаться. Если мы сможем обеспечить контроль, было бы здорово. По спортивной инфраструктуре Сочи вполне готов провести чемпионат мира. До мая два месяца, но постараемся подготовиться», - сказал спортсмен.

Ранее Каменский в эфире НСН прокомментировал проведение молодежного первенства по хоккею в России в 2023 году, несмотря на санкции WADA в отношении российских спортсменов.

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