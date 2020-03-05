Олимпионик: Сочи к ЧМ-2020 по хоккею готов!
Олимпийский чемпион по хоккею в эфире НСН выразил уверенность, что Сочи готов принять чемпионат, если он будет отменен в Швейцарии.
Чемпионат мира по хоккею, который должен пройти с 8 по 24 мая в Швейцарии, может быть отменен. Об этом заявил вице-президент Международной федерации (ИИХФ) Калерво Куммола. Из-за эпидемии коронавируса в альпийской конфедерации введен запрет на массовые мероприятия, где участвует более 1000 человек. В свою очередь президент ИИХФ Рене Фазель сообщил, что сейчас подбираются варианты переноса первенства. И одним из таких мест является Сочи.
Олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский в эфире НСН выразил уверенность, что Сочи готов принять чемпионат.
«Естественно, все будет проверяться, обсуждаться. Если мы сможем обеспечить контроль, было бы здорово. По спортивной инфраструктуре Сочи вполне готов провести чемпионат мира. До мая два месяца, но постараемся подготовиться», - сказал спортсмен.
Ранее Каменский в эфире НСН прокомментировал проведение молодежного первенства по хоккею в России в 2023 году, несмотря на санкции WADA в отношении российских спортсменов.
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