Олимпийский совет Азии предложил России и Белоруссии стать участниками Азиатских игр
Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил России и Белоруссии стать участниками соревнований в регионе, в том числе Азиатских игр. Об этом сообщает пресс-служба организации.
«OCA верит в объединяющую силу спорта и в то, что все спортсмены, независимо от их национальности или паспорта, должны иметь возможность участвовать в спортивных соревнованиях», — отметили в совете.
При этом ОСА подчеркивает, что Международный олимпийский комитет (МОК) и международные федерации продолжают изучать пути возвращения на состязания спортсменов из РФ и Белоруссии «на строгих условиях».
Ранее МОК заявил, что обсуждает возможность предоставить персональный допуск к соревнованиям российским и белорусским спортсменам, которые не поддержали проведение специальной военной операции и не были замешан в скандалах с допингом.
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