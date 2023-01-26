Олимпийский совет Азии предложил России и Белоруссии стать участниками Азиатских игр

Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил России и Белоруссии стать участниками соревнований в регионе, в том числе Азиатских игр. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«OCA верит в объединяющую силу спорта и в то, что все спортсмены, независимо от их национальности или паспорта, должны иметь возможность участвовать в спортивных соревнованиях», — отметили в совете.

При этом ОСА подчеркивает, что Международный олимпийский комитет (МОК) и международные федерации продолжают изучать пути возвращения на состязания спортсменов из РФ и Белоруссии «на строгих условиях».

Ранее МОК заявил, что обсуждает возможность предоставить персональный допуск к соревнованиям российским и белорусским спортсменам, которые не поддержали проведение специальной военной операции и не были замешан в скандалах с допингом.

